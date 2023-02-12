أكد الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أن التبريكات والشكر يجب أن تذهب إلى اللاعبين الذين قدموا مباريات ممتازة.

وأضاف رامون دياز، خلال تصريحات تليفزيونية، “لعبنا في غضون مدة قصيرة، مباريات قوية أمام فرق قوية جدًا، وقدمنا آداءً مشرفًا أمام ريال مدريد”.

وتابع “لعبنا مع أندية قوية، ولاعبو الهلال شعروا بالمسئولية، وأدوا ما عليهم، وفرحنا الشعب السعودي”.

ووصلت بعثة الهلال إلى الرياض، مساء اليوم “الأحد”، بعد الفوز بالميدالية الفضية في بطولة كأس العالم للأندية 2022، للمرة الأولى في تاريخ الأندية السعودية.