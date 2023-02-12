أعرب رئيس نادي الهلال فهد بن نافل ، عن سعادته بتحقيق الفريق الأول لكرة القدم، الميدالية الفضية في كأس العالم للأندية 2022، الأحد.

وقال بن نافل في حديث لقنوات SSC : «سعداء بالعودة إلى أرض الوطن، شرفنا السعودية خير تشريف وسعيدين بهذا الاستقبال والتكريم، كما أن تحقيق الهلال المركز الثاني في مونديال الأندية يعد انعكاسًا لرؤية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، واهتمام وزارة الرياضة بتطوير القطاع الرياضي».

وأضاف: «عملنا في الهلال من بداية فترة رئاستي، ولبينا رغبة الجماهير في جميع المشاركات والاستحقاقات، شاركنا 3 مرات في كأس العالم واتفقنا في مجلس الإدارة على انتهاء دور المشاركة فقط، والآن نهدف إلى تحقيق اللقب».

وتابع : «الأوضاع الصعبة تبين لك الرجال والمجموعة القوية والتخطيط السليم والثقة وروح التعاون تجعلك تظهر بشكل مشرف، الجميع هدفهم في الهلال تمثيل السعودية خير تمثيل، العوامل ساعدتنا لنصبح في المركز الثاني، قدمنا مباريات جيدة في وقت قصير، مستوانا كان مميزًا أمام ريال مدريد، وفي الأيام المقبلة نتمنى أن نواصل مسيرتنا».

وختم حديثه: «احترمت كرسي رئاسة الهلال وكل من رأس الكيان، احترمت أدبيات الهلال وآمنت بمجلس إدارتي وعملنا هو عمل المجموعة الواحدة، وقدرنا في الهلال أن نحقق كل شيء وسنسعى لذلك».

ووصلت بعثة الهلال عبر الطيران الخاص إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض ، قادمة من الرباط العاصمة المغربية عقب الفراغ من المشاركة في مونديال الأندية.

فهد بن نافل – رئيس نادي #الهلال :

بعد ما حققنا "الوصيف" أصبح الطلب أعلى، وهذا قدر الهلاليين كل بطولة يشاركون بها يجب أن يحصلوا عليها#الهلال_وصيف_العالم | #SSC pic.twitter.com/s5m9utHgjs — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 12, 2023