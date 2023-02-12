افتتح نجم الهلال سالم الدوسري كلمته خلال الحفل الخاص المقام اليوم الأحد، بعد نجاح وصيف العالم في حصد البرونزية في كأس العالم للأندية، بإشارة الخلط الشهيرة له.

وقال الدوسري: “هذا الإنجاز يحسب للمملكة وليس للهلال فقط ولم يكن طموحنا المركز الثاني كان طموحنا الأول”.

وتابع: “شكر خاص للاعبين اللي رغم الاصابة آزرونا وآخر كلماتي لن يتوقف طموحنا لهذا والملف القادم اسيا”.

وكان وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ أعلن عن إقامة حفل خاص للاعبي الهلال في بوليفارد رياض سيتي بعد نجاحهم في حصد المركز الثاني على العالم أمام ريال مدريد.