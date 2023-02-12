تتوقف 100 شاحنة مساعدات على الأقل تحمل مواد إغاثية وطبية ووقودا عند معبر أم جلود في منبج شمالي سوريا.

وتنتظر هذه الشاحنات موافقة من الطرف الآخر للدخول إلى المناطق المنكوبة حيث أن هناك “تسييسا” لعملية دخول المساعدات وفقا لـ “العربية”.

ودخلت في وقت سابق اليوم قافلة مساعدات أممية من 10 شاحنات إلى مناطق المعارضة من معبر باب الهوى.