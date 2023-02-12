روى أب سوري تحطم منزله في الزلزال معاناته وأطفاله حيث ينامون في الشارع في الأجواء الباردة.

وقال الأب لقناة الإخبارية أن منزله تهدم في الزلزال وهو وأطفاله ينامون في الشارع وليس لديهم خيام لكن تمكن من تأمين بطانيات وطعام من الناس ومازال ينتظر حتى الآن في الشارع.

يذكر أن حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا تجاوزت 25 ألف قتيل فيما تتضاءل آمال العثور على ناجين بعد 6 أيام من الكارثة التي اعتبرتها الأمم المتحدة أسوأ حدث تشهده المنطقة في 100 عام.