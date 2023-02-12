أشعل الفنان فؤاد عبدالواحد، حفل تكريم لاعبي الهلال على مسرح محمد عبده أرينا، اليوم الأحد.

وقال عبد الواحد إن لاعبي الهلال: “شرفونا وبيضوا وجهينا ورفعوا راس كل سعودي وكل عربي وخليجي”.

يذكر أنه تم فتح أبواب البوليفارد مجانًا أمام الجماهير، احتفاءا بوصيف العالم الذي حصد فضية مونديال الأندية 2022 أمس السبت، أمام ريال مدريد في مباراة تاريخية انتهت بخماسية مقابل ثلاثة أهداف.

ويحيي الحفل ثلاثة مطربين: ماجد المهندس، راشد الفارس وفؤاد عبد الواحد.