كشف المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة د.عبدالله الربيعة أنه سيتم إنشاء مدينة لوجستية إنسانية قريبًا في المملكة.

وقال “الربيعة” خلال حواره مع برنامج في العلن أن السبب يعود لأن حجم المساعدات السعودية كبير وموقعها الجغرافي رائع.

وتابع أن المركز يفكر بأن يكون موقعها على البحر الأحمر بحيث تخدم جميع المنظمات الأممية والدولية والإقليمية بحيث تكون قريبة من آسيا وأوروبا وأفريقيا.