أعلنت منصة أبشر عن إتاحة 4 خدمات إلكترونية جديدة للأحوال المدنية عبر المنصة.

وأوضحت المنصة، أن الخدمات الجديدة هي : خدمة توصيل الهوية الوطنية للإصدار الأول، تفعيل بطاقة الهوية الوطنية، استخدام تقنيات حديثه لرفع الصورة، في خدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية عبر منصة أبشر، خدمة بياناتي المطورة.

وتهدف هذه الخدمة، إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتحقيق أهداف وزارة الداخلية في تمكين التحول الرقمي، وتقديم خدمات إلكترونية مؤتمنة وذات كفاءة عالية، وتسهيل تنفيذ الخدمات على المواطنين والمواطنات.