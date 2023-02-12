أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) بمدينة الرياض فتح باب التوظيف للجنسين لحملة البكالوريوس فأعلى.
الوظائف:
– أخصائي أول علوم صحة السكان.
– خبير صحي – البيئات والمباني الصحية (طبيب نائب).
– كبير خبراء صحي – علوم الصحة العامة البيئية وممارساتها (طبيب استشاري).
– مدير إدارة الاستراتيجية.
– خبير أول صحي – مكافحة العدوى (طبيب نائب اول).
– اخصائي أول جودة تدريب.
– خبير صحي – الرعاية الصحية (طبيب نائب).
– كبير اخصائيين جودة التدريب .
– كبير خبراء صحي – الصحة العالمية (طبيب استشاري).
والتقديم بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/07/21هـ الموافق 2023/02/12م من خلال الرابط التالي : من هنـــــــــــــــــــــا
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