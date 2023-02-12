أعلنت الفنانة الأردنية صبا مبارك عبر حسابها بموقع انستجرام عن وفاة الفنانة الأردنية هيفاء داوود الآغا.

وكتبت على حسابها :”سم الله الرحمن الرحيم “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي” بفائق الحزن نتقدم بكامل الأسى بإعلان وفاة المرحومة والمغفور لها خالتي هيفاء داوود الآغا انتقلت الى رحمة الله من ساعات قليلة.. ونسألكم الدعاء لها بالرحمة و الغفران”.

يذكر أن الفنانة الراحلة ولدت في عمان عام 1944، وبدأت مسيرتها الفنية في فترة الثمانينيات من خلال المشاركة بالدوبلاج في أفلام الكرتون والأفلام الوثائقية.