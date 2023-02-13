كشف المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، حقيقة التنبؤ بتوقيت ومواقع الزلازل.

وقال طارق أبا الخيل، أن ما أثير أخيراً مجرد اجتهادات شخصية لا تستند على دراسات ومتابعات ورصد، بل مجرد توقعات.

ولفت إلى أن مركز المخاطر الجيولوجية في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية يتابع باستمرار وعلى مدار الساعة- النشاط الزلزالي بمنطقة وسط البحر الأحمر على طول الصدع الأخدودي.

وتابع أن القدر الزلزالي من ضعيف إلى متوسط، حيث منطقة شد تكتوني نتيجة تباعد الصفيحة التكتونية الأفريقية عن الصفيحة التكتونية العربية التي تتصف بنشاط زلزالي أغلبه ضعيف إلى متوسط.