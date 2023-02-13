دعت وزارة التعليم، لطباعة الأسئلة بشكل منسق وخط واضح بالحاسب الآلي، مع العناية بالترتيب والتفريع والترقيم، وضبط الكلمات كي لا تكون هناك حاجة لقراءتها للطلاب مع الفصل بمسافة كافية بين التعليمات والأسئلة والفصل بين كل سؤال والذي يليه بمسافة كافية.

وأشارت وزارة التعليم، إلى عدم تجزئة السؤال على صفحتين متتاليتين، والتأكد من كتابة أسماء معدي الأسئلة وتواقيعهم في آخر ورقة من نموذج الإجابة.

وشددت على منع طباعة الأسئلة خارج المدرسة، و عدم تضمين ما لا يخص المادة من الدعايات أو غيرها، على أن تكتب نماذج الإجابة للأسئلة لتكون وافية تماماً، وتوزع الدرجات على كل سؤال متناولة الجزئيات.

وتابعت: يقوم معد الأسئلة ونماذج الإجابة بمراجعتها بعد الانتهاء من إعدادها للاطمئنان على أنها في مجموعها تشكل تقويماً موضوعياً عادلاً لتحصيل الطالب.