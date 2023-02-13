أشعلت الفنانة المصرية المعتزلة حلا شيحة، الجدل بعد ظهورها دون حجاب في مقطع فيديو لابنتيها وأفراد من أسرتها.

وشاركت حلا شيحة، مقطع فيديو يظهر لقطات لابنتها وابنة شقيقتها وهما تلعبان بمادة السلايم ومشاهد تجمعهما بوالدتها ووالدها.

وعلقت حلا شيحة: “أنا أؤمن بقوة الأسرة، بقوة الحب، قوة الطهارة والفرح”، لافتة: “أعتقد أن الغد مكان رائع وذلك عندما نمر بأوقات عصيبة ، وأوقات حزينة ، وأحداث صادمة، لن يقودنا الشعور بالذنب والغضب إلا إلى مكان أفضل ، ونصبح أكثر حكمة وأقوى وأقل غضبًا ومغفرة أكبر، ألقي نظرة على ابنتي وابنة خالتها فهما سعيدتان وتضحكان من قلبهما وتعيسة شان اللحظة”.

وتابعت:” المرء بإمكانه تعلم الكثير من الأطفال مثلما يتعلم من الطبيعة التي حوله”.