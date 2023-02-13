دعت مكاتب التعليم، عموم المدارس الحكومية والأهلية لضرورة التقيد بما جاء في قواعد السلوك والمواظبة، وعدم الخروج عنها عند ارتكاب الطالب لأي مخالفة سلوكية.

وحذرت وزارة التعليم من استخدام الأساليب غير التربوية التي لها تأثير سلبي على الطالب، مشددة على تجنب الأساليب العقابية التي لم ترد في قواعد السلوك والمواظبة.

وتشمل صور ذلك الإيذاء الجسدي والنفسي بأنواعه كافة، والحسم من درجات المواد أو التهديد بها، أو حرمان الطالب من تناول الإفطار في موعدها، أو تكليف الطالب بنسخ الواجب المدرسي لعدة مر ات عقابًا له.

وتتضمن أيضا إثارة الطالب واستفزازه بما يدفعه إلى السلوك الخاطئ أو الغياب عن المدرسة، أو السخرية والاستهزاء بشخصية الطالب، أو إقصاء الطالب خارج الصف الدراسي، أو توقيفه لأكثر من ثلاث دقائق.