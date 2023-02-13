نشرت الفنانة نيرمين الفقي، صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، التي لاقت إعجاب جمهورها.
وبدت نيرمين الفقي، بإطلالة ناعمة من دبي، معقبة علي الصور:”دبي من البلاد الجميلة ومعمار رائع”.
وكانت الفنانة نرمين الفقي، لاحقتها شائعات الزواج والطلاق، حتى بعد بلوغها سن الخمسين، خاصة وأنها أكدت عدم ارتباطها أو زواجها حتى الآن.
أنوثة فارهة
بعض النساء أذىً و بلاء على الرجال بما حباهنْ الله من حسن يوسفي رباني فيهيم بهنْ الرجل الناسك العابد فيصبح متيماً فاسد هههههههههههه
اللهم ارزقنا الثبات و أغضض ابصارنا عن ما يلهينا عن ذكرك و شكرك و حسن عبادتك.