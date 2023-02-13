نشرت الفنانة نيرمين الفقي، صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، التي لاقت إعجاب جمهورها.

وبدت نيرمين الفقي، بإطلالة ناعمة من دبي، معقبة علي الصور:”دبي من البلاد الجميلة ومعمار رائع”.

وكانت الفنانة نرمين الفقي، لاحقتها شائعات الزواج والطلاق، حتى بعد بلوغها سن الخمسين، خاصة وأنها أكدت عدم ارتباطها أو زواجها حتى الآن.