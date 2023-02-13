قال نجم الكرة السعودية فؤاد أنور أن رئيس الهلال فهد بن نافل حقق جميع الإنجازات التي تطمح إليها الجماهير الهلالية.
وأضاف ” كأس آسيا استعصى فترة طويلة على الفريق الهلالي وأيضا تواجده في كأس العالم ولما جاء بن نافل حقق لهم أمنيتهم”.
وتابع ” أبارك لفهد بن نافل على ماقدمه ليس في مباراة ريال مدريد وإنما لما قدم في البطولة وكذلك نبارك للاعبين”.
فيديو | نجم الكرة السعودية فؤاد أنور: فهد بن نافل حقق جميع الإنجازات التي تطمح إليها الجماهير الهلالية #المنتصف pic.twitter.com/zdeRlhdSXz
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) February 12, 2023
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