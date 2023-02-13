قال نجم الكرة السعودية فؤاد أنور أن رئيس الهلال فهد بن نافل حقق جميع الإنجازات التي تطمح إليها الجماهير الهلالية.

وأضاف ” كأس آسيا استعصى فترة طويلة على الفريق الهلالي وأيضا تواجده في كأس العالم ولما جاء بن نافل حقق لهم أمنيتهم”.

وتابع ” أبارك لفهد بن نافل على ماقدمه ليس في مباراة ريال مدريد وإنما لما قدم في البطولة وكذلك نبارك للاعبين”.