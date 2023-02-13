كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (مؤسسة حكومية)، عن استقبال طلبات المرشحين والمرشحات؛ وذلك عبر (معرض التوظيف المقام بجامعة الأمير سلطان السعودية 2023).
وأوضحت المؤسسة أن التخصصات المتوفرة هي :
– المالية.
– المحاسبة.
– القانون
– الاقتصاد
– الرياضيات.
– الإحصاء.
– التسويق.
– الإعلام.
– العلاقات العامة.
– الإدارة العامة.
– إدارة الأعمال.
– إدارة المخاطر.
– الموارد البشرية.
– التطوير التنظيمي.
– بحوث العمليات.
– العلوم الإكتوارية.
– الهندسة (عدة تخصصات).
– إدارة المشاريع.
– علوم الحاسب، وغيرهم.
وأفادت بأن الشروط المطلوبة للتقديم كالتالي:
– أن يكون المتقدم/ـة سعودي/ـة الجنسية.
– حاصل على المؤهلات العلمية بما يتناسب مع الوظائف المطروحة.
– مهارات الحاسب الآلي والبرامج ذات الصلة.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع الرسمي.
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