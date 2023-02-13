كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (مؤسسة حكومية)، عن استقبال طلبات المرشحين والمرشحات؛ وذلك عبر (معرض التوظيف المقام بجامعة الأمير سلطان السعودية 2023).

وأوضحت المؤسسة أن التخصصات المتوفرة هي :

– المالية.

– المحاسبة.

– القانون

– الاقتصاد

– الرياضيات.

– الإحصاء.

– التسويق.

– الإعلام.

– العلاقات العامة.

– الإدارة العامة.

– إدارة الأعمال.

– إدارة المخاطر.

– الموارد البشرية.

– التطوير التنظيمي.

– بحوث العمليات.

– العلوم الإكتوارية.

– الهندسة (عدة تخصصات).

– إدارة المشاريع.

– علوم الحاسب، وغيرهم.

وأفادت بأن الشروط المطلوبة للتقديم كالتالي:

– أن يكون المتقدم/ـة سعودي/ـة الجنسية.

– حاصل على المؤهلات العلمية بما يتناسب مع الوظائف المطروحة.

– مهارات الحاسب الآلي والبرامج ذات الصلة.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع الرسمي.