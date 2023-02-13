يحظى السوق السعودي بالعديد من الطرازات الفاخرة وعلى رأسها إصدارات شركة بنتلي ورولز رويس، والتي تتمتع بإطلالة خارجية تتسم بالفخامة، بالإضافة إلى التجهيزات الفنية عالية الاداء، والمقصورة الداخلية التي تضم حزمة من عناصر الرفاهية والتحكم.

1 – بنتلي بينتايجا

وتستمد السيارة بنتلي بينتايجا قوتها من محرك 4000 سي سي 8 سلندر، بقوة 512 حصانا، و 770 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 290 كم/ساعة، بالاضافة إلى محرك اخر بقوة 626 حصانا، سعة 6000 سي سي، مكون من 12 اسطوانة، يدفع السيارة إلى سرعة قصوى تقدر بـ 301 كم/ساعة.

تتراوح أسعار السيارة بنتلي بينتايجا 2023 بين 1.102.200 ريال و 1.386.000 ريال.

2 – بنتلي كونتينينتال جي تي

تتميز السيارة بمحرك ثماني الاسطوانات سعة 6000 سي سي، بقوة 542 حصانا، وعزم دوران 770 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي دفع كلي.

وتتوفر السيارة بقيمة سعرية تتراوح بين 1.174.500 ريال و 1.760.000 ريال.

3 – بنتلي فلاينج سبير

تأتي الفئة الأولى بمحرك 4000 سي سي 8 سلندر، ينتج قوة قدرها 542 حصانا، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 4.1 ثانية، بالاضافة إلى محرك 6000 سي سي يضخ 626 حصانًا.

تتراوح أسعار السيارة بين 825 الف ريال ومليون 375 الف ريال.

4 – رولز رويس كولينان

تعتمد السيارة رولز رويس كولينان على قدرات فنية تتمثل في محرك 12 سلندر، سعة 6700 سي سي، بقوة اجمالية بلغت 563 حصانا، و 850 نيوتن/متر

وتتوفر السيارة رولز رويس كولينان بنحو مليون و 423.500 ريال .