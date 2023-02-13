كشفت شركة داون تاون السعودية (Saudi Downtown)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن الوظائف الوظيفية الشاغرة هي :

1- أخصائي التطوير التنظيمي.

‏(Organizational Development Specialist)

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو أي مجال آخر ذي صلة.

– يفضل أي شهادة الموارد البشرية.

– خبرة سابقة لا تقل عن 1 سنة، وغيرهم.

2- محاسب (Accountant)

– درجة البكالوريوس في المحاسبة / المالية.

– يفضل الحصول على شهادة مهنية أو ما يعادلها.

– خبرة سابقة 1 سنة في مجال العمل، وغيرهم.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال موقع (LinkedIn):

1- أخصائي التطوير التنظيمي .

2- محاسب .