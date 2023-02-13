كشفت شركة داون تاون السعودية (Saudi Downtown)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بمدينة الرياض.
وأوضحت الشركة أن الوظائف الوظيفية الشاغرة هي :
1- أخصائي التطوير التنظيمي.
(Organizational Development Specialist)
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو أي مجال آخر ذي صلة.
– يفضل أي شهادة الموارد البشرية.
– خبرة سابقة لا تقل عن 1 سنة، وغيرهم.
2- محاسب (Accountant)
– درجة البكالوريوس في المحاسبة / المالية.
– يفضل الحصول على شهادة مهنية أو ما يعادلها.
– خبرة سابقة 1 سنة في مجال العمل، وغيرهم.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال موقع (LinkedIn):
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