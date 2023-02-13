أوضح المستشار الصحي في مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور علي الغامدي أن المساعدات المقدمة إلى تركيا تتصرف بها كيفما شاءت، مؤكداً أنه يتم العمل على على إنشاء مستشفى ميداني.

وقال الغامدي :” شملت المساعدات المقدمة إلى تركيا، الأجهزة الطبية من بينها الأسرة وأجهزة العناية المركزة وأجهزة مراقبة مرضى وكذلك أجهزة الأشعة وكثير من التجهيزات الطبية الأخرى وصلت إلى أكثر من ١٤٤ صنف”.

وتابع “هذه المساعدات مقدمة إلى الجانب التركي مباشرة يستخدموها كيفما شاءوا، كما أنه يُعمل الآن على إنشاء مستشفى ميداني ولكن ستكون بتجهيزات أخرى “.