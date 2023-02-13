أكد استشاري جراحة السمنة الدكتور نايف العنزي، أن السمنة تقلل هرمون الذكورة.
وقال الدكتور نايف العنزي، عبر قناة «الإخبارية» أن كثيرًا من المرضى يرتفع لديهم هرمون الذكورة بعد الخضوع لعميات تكميم المعدة.
وأفاد أن السمنة ترتبط أحيانًا بالعقم لدى النساء؛ لذلك يتزايد معدل الإخصاب لديهن وتكون نسبة الحمل عالية جدًا.
فيديو | قد تزيد من معدلات العقم عند النساء..
استشاري: السمنة تقلل هرمون الذكورة#سؤال_واحد#الإخبارية2 pic.twitter.com/4v58iltZie
— الإخبارية 2 (@ekhbariya2) February 12, 2023
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