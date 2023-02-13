تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط طفل من الطابق الثاني على رأس فتاة في أحد المجمعات التجارية في العاصمة العراقية بغداد.

وأوضح المقطع الذي وثقته كاميرات المراقبة، كيف كان الطفل يتشبث بالسلم الكهربائي لدى صعوده، لينتهي به المطاف بنهاية مأساوية ويسقط فوق الفتاة التي تلقت إصابة بليغة أسقطتها مغشيًا عليها.