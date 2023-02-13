أوضح الشيخ عبدالله المنيع مصير الطفل المتوفي قبل التكليف من الحساب والعقاب في الآخرة.
وقال المنيع :” إذا كان الطفل المتوفي قبل التكليف من أبناء المسلمين فإنه يبعث على دين الإسلام دين والديه”.
وأضاف ” أما الأطفال من أبناء الكفار الذين يتوفون قبل التكليف، فرأى بعض العلماء أن الله سبحانه وتعالى يجري لهم اختبار وامتحان في الدار الآخرة”.
إذا مات الطفل قبل التكليف فهل يكون مصيره الجنة؟
– الشيخ عبدالله المنيع https://t.co/daQDvYE1bA#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/eBjZLtDIna
— قناة الرسالة (@alresalahnet) February 12, 2023
الله سبحانه رحمن رحيم جواد كريم لطيفٌ حليم لا يخرج من رحمته سبحانه إلا الكفار الفجار و ما عداهم تشملهم رحمته بأذنه تعالى.