أوضح الشيخ عبدالله المنيع مصير الطفل المتوفي قبل التكليف من الحساب والعقاب في الآخرة.

وقال المنيع :” إذا كان الطفل المتوفي قبل التكليف من أبناء المسلمين فإنه يبعث على دين الإسلام دين والديه”.

وأضاف ” أما الأطفال من أبناء الكفار الذين يتوفون قبل التكليف، فرأى بعض العلماء أن الله سبحانه وتعالى يجري لهم اختبار وامتحان في الدار الآخرة”.