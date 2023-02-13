قامت سفارة المملكة في نيوزيلندا بإصدار تحذيرًا وتنبيهاً مهما للمواطنين المقيمين.

وقالت السفارة في تغريدة على “تويتر”:” أن السلطات النيوزيلندية أعلنت وصول الإعصار CycloneGabrielle اليوم الاثنين حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة ورياح قوية تصل سرعتها 160 كم/ساعه على الجزيرة الشمالية يرجى توخي الحيطة والحذر.”

وقامت السلطات في نيوزيلندا بتبليغ المواطنين بأنهم سيحصلون على إمدادات غذائية تكفي ثلاثة أيام في حالة إذا ما حوصروا في منازلهم.

يُذكر أن العاصفة تأتي بعد أسابيع من هطول أمطار غزيرة على مدينة أوكلاند.