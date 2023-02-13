أطلق علماء تحذيرًا من تناول فاكهة الموز على معدة فارغة في الصباح لما قد يسببه ذلك من أضرار كثيرة بالجسم؛ حيث يمكن أن يخل بالتوازن الحمضي القاعدي في الجسم.

ويؤدي إلى ظهور مشكلات مثل ضيق التنفس والتعب والارتباك والغثيان والدوار وارتعاش العضلات، وذلك رغم تأكيدهم على أن هذه الفاكهة بشكل عام مليئة بالمعادن والفيتامينات والألياف.

وأوضحت الخبيرة في قسم اللياقة البدنية بمؤسسة ” JustCBD” ناتالي كوموفا، إن الموز يعد مصدرا مهما للمغنيسيوم والبوتاسيوم، وله مجموعة من الفوائد الصحية، ولكن تناوله على معدة فارغة أول شيء في الصباح يمكن أن يضر بالصحة.

وقال خبير التغذية إبريل جاميسون، إلى أن تناول الموز على معدة فارغة صباحا يمكن أن يؤدي إلى زيادة مؤقتة في قلوية الدم، ويسبب أعراضا مثل الغثيان والدوار وغيرها.