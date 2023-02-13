أوضح راشد الرهيب، لاعب فريق الجبيل، وزميل الراحل يوسف السالم، سر الأزمة الصحية التي ألمت باللاعب الراحل ودخل على إثرها المستشفى قبل 3 أسابيع، قبل أن تتطور حالته الصحية ويرحل عن عالمنا، مساء الأحد، عن عمر ناهز الـ37 عاما.

وصرح الرهيب: “السالم تعرض لأزمة مفاجئة قبل أكثر من 3 أسابيع، وهو في طريقه لأداء التدريبات مع فريقه الجبيل، والفحوصات الأولية كانت تشير إلى إصابته بالتهاب في الشعب الهوائية ولكن يبدو أن الأمر تطور، وليس كما يتردد عن إصابته بجلطة أو ما شابه”.

وتابع: “شاهدته للمرة الأخيرة صباح أمس في المستشفى بعد وفاته، وكان وجهه منيرًا ومبتسمًا، فقد كان صاحب خلق رفيع وتعامل راقٍ مع الجميع، والابتسامة لا تفارقه”، بحسب “عكاظ”.

وكانت تقارير محلية، قد ذكرت أن السالم قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة الشهر الماضي، ونقل إلى مستشفى وخضع للعلاج في العناية المكثفة.