أثارت ردة فعل رجل عجوز تجاه شاب اعتذر منه لعدم ارتدائه الشماغ خلال تواجده في مجلس رسمي؛ إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا الفيديو على نطاق واسع

وأظهر الفيديو مجموعة من الشباب أثناء خروجهم للبر بعد حضورهم عزيمة، فقام أحد الشباب بالاعتذار من رجل عجوز لعدم ارتدائه الشماغ.

إلا أن ردة فعل العجوز تجاه الشاب كانت غير متوقعة وأثرت قلوب جميع المتواجدين، إذ قام الرجل الوقور بنزع شماغه في إشارة منه بأنه غير مستاء من الأمر ليقوم الشاب بتقبيل جبين الرجل واختضانه.