أكدت مصادر صحفية أن النجم الفرنسي كيليان مبابي سيكون جاهزا للعب مع باريس سان جيرمان خلال مواجهة بايرن ميونخ الألماني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا المقررة غدًا الثلاثاء.

وكان مبابي قد تدرب رفقة اللاعبين الذين لم يشاركوا في الهزيمة أمام موناكو 3-1 في الدوري الفرنسي بشكل طبيعي، وهو ما يؤكد جاهزيته للمشاركة في المباراة أو على الأقل سيتواجد في دكة البدلاء.

من جهة أخرى، تدرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منفردا مما يزيد من الشكوك بشأن غيابه عن مواجهة بايرن ميونخ بسبب الإصابة.

يُذكر أن مبابي سجل 25 هدفًا وصنع 6 أهداف في 26 مباراة هذا الموسم، وفي غيابه يعاني الفريق الباريسي، حيث فاز باريس سان جيرمان بصعوبة 2-1 على تولوز وخسر أمام موناكو 3-1 في الدوري الفرنسي، وسقط في كأس فرنسا أمام أولمبيك مارسيليا.