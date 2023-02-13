تعد سيارة نيسان باترول موديل 2023 ضمن فئة السيارات الدفع الرباعي كبيرة الحجم، وقدمتها الشركة اليابانية عام 1957 ، وحصلت نيسان باترول 2023 على العديد من التحديثات.

وتتميز نيسان باترول بقدراتها على السير على الطرق الوعرة والطرق الصحراوية، وذلك من ضمن أسباب اقتناء المواطنين لها، بالإضافة الي إنها تقدم في السوق السعودي بفئات مختلفة وهم ، فئة XE الابتدائية، و فئة SE T2، وفئة SE تيتانيوم، وفئة SE بلاتينيوم، وفئة LE T1، وفئة LE T2، وفئة LE تيتانيوم، وفئة LE بلاتينيوم سيتي، وفئة نيسمو الأقوى والأغلى ثمناً.

وحصلت سيارة نيسان باترول موديل 2023 على محرك سعة 4000 سي سي، يتج قوة 275 حصان، وعزم أقصي 394 نيوتن/متر، ويستخدم هذا المحرك في نسخ SE، أو محرك سعة 5600 سي سي ، ينتج قوة 400 حصان، وعزم أقصي للدوران 560 نيوتن/متر.

ويستخدم هذا المحرك في نسخ LE وفي نسخة نيسمو، وتقترن المحركات بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتعمل السيارة بنظام الدفع الرباعي للعجلات، بينما سعر الفئة الأولي سعرها 210 ألف ريال، فيما الفئة الثانية سعرها 242.500 ألف ريال، والفئة الثالثة سعرها 268.500 ألف ريال.

ويأتي سعر الفئة الرابعة سعرها 291 ألف ريال، والفئة الخامسة سعرها 262 ألف ريال، الفئة السادسة سعرها 288 ألف ريال، فيما الفئة السابعة سعرها 320 ألف ريال، أما الفئة الثامنة سعرها 378 ألف ريال، بينما الفئة التاسعة سعرها 408 ألف ريال.