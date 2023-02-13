كشفت أمانة محافظة جدة عن أسماء المرشحين و المرشحات للمرحلة الأولية المتقدمين لشغل (12) وظيفة حيث بلغ عدد المرشحين مبدئياً (97) متقدم ومتقدمة على وظائفها المعلنة في تاريخ 1444/7/11هـ عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات).

ويُشار إلى أنه سيتم التواصل مع المرشحين والمرشحات عبر الرسائل النصية من خلال وسائل الاتصال المسجلة في نظام (جدارات) وذلك لتحديد موعد مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.

وأكدت الأمانة أنه في حال عدم الحضور للمقابلة الشخصية في الوقت والتاريخ المحدد في الرسائل النصية؛ سيعتبر ذلك عزوفًا منه أو منها عن رغبته في التوظيف، لافتة أنها قد دعت أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية، وفي حال عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المرشح أو المرشحة؛ مبينة أن المقابلة الشخصية لا تعني القبول النهائي.

وقالت أن الاستعلام من خلال التليجرام و موقع أمانة .