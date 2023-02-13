سخر الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي من نفسه عبر حسابه الشخصي على “تويتر” عقب فوز فريقه أمام أستون فيلا 3-1، الأحد، ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال محرز عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “هل هبطت بعد، وجاء ذلك كنوع من السخرية عندما أضاع الجزائري فرصة سهلة من أجل رفع حصاد فريقه إلى أربعة أهداف في هذه المواجهة، حيث كان أمام فرصة سهلة للغاية من أجل إضافة الهدف الثاني في رصيده، ولكنه سدد عاليًا .

يُذكر أن محرز صنع الهدف الأول في الدقيقة الرابعة، عندما قدم تمريرة حاسمة إلى زميله الإسباني رودري الذي وضع الكرة برأسه في الشباك، وأضاف الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، من ركلة جزاء نفذها بنجاح، احتسبت بعد تعرض زميله جاك جريليش للعرقلة داخل المنطقة المحرمة.