قام مجموعة من الأصدقاء بإهداء شاب مصري يقيم في المملكة سيارة كان يطمح لامتلاكها، ليعيش الشاب المصري لحظات لا تنسى من السعادة والامتنان لأصدقائه.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الأصدقاء وهم يلتفون حول صديقهم المصري ويقفون أمام ونش يحمل سيارة.

استمرت حالة الدهشة من قبل الشاب المصري الذي لا يدري ما يدور حوله، حتى أعلن أصدقائه بأن تلك السيارة هي هدية منهم إليه، ليسخر من الأمر ويقول” كنت أودها حمراء”.

وأزاح الأصدقاء الأوراق البيضاء عن السيارة لتظهر بـ اللون الأحمر كما أراد، ما جعل الشاب المصري في حالة من الصدمة حيث بدا يبكي فرحًا ويحتضن أصدقائه.