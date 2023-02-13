لايظهر سرطان البنكرياس في الغالب علامات تحذيرية مبكرة حتى يكبر الورم بدرجة كافية، وهناك العديد من أنواع سرطان البنكرياس اعتمادا على موضع الورم السرطاني.

وأوضحت الدكتورة ديبورا لي، من Dr Fox Online Pharmacy، علامة تحذير يمكن أن تدق جرس الإنذار، وهي الحكة، حيث تصف الشعور بالوخز والحاجة الماسة إلى خدش الجلد.

وقالت الدكتورة لي: “سواء كانت الحكة علامة مبكرة أو متأخرة لسرطان البنكرياس فالأمر يعتمد على مكان تطور الورم”.

وأضافت “الحكة هي عارض “شائع” لسرطان البنكرياس الذي يصيب 80 إلى 100% من المرضى المصابين باليرقان”

وتابعت : “التغيير في لون الجلد يرجع إلى تراكم الصباغ الصفراوي البيليروبين. وهذا يُفرز عادة في الأمعاء، ولكن نظرا لأن السرطان يسد الممر، يتراكم البيليروبين في مجرى الدم ويترسب في الجلد”.

وتظهر هذه العلامة المنبهة لسرطان البنكرياس المصحوب بالحكة في نحو 75% من المرضى، في حين أن الحكة وحدها قد لا تشير بالضرورة إلى السرطان، إلا أن هناك علامات أخرى مصاحبة يمكن أن تساعد في تحديد الحالة المميتة.

وتوصي الدكتورة لي: “إذا لاحظت أن بشرتك أصبحت صفراء، ولديك براز فاتح وبول داكن، يجب أن تذهب لزيارة الطبيب على وجه السرعة”.

ووفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، تشمل الأعراض الرئيسية الأخرى لسرطان البنكرياس ما يلي:

– فقدان الشهية أو فقدان الوزن دون محاولة

– الشعور بالتعب أو انعدام الطاقة

– ارتفاع في درجة الحرارة، أو الشعور بالرعشة

– الشعور بالمرض

– الإسهال أو الإمساك أو تغيرات أخرى في البراز

– ألم في الجزء العلوي من البطن والظهر

– أعراض عسر الهضم (مثل الشعور بالانتفاخ)