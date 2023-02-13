وثق مقطع فيديو لطفل سوري يبلغ 13 عامًا يعمل مترجمًا لفريق الإغاثة السعودي في تركيا.

وبيّن المقطع الطفل الذي يدعى أحمد يتطوع لتسهيل عمل فريق الإغاثة السعودي في المناطق المنكوبة في تركيا.

وفي السياق، أشاد فريق الإغاثة السعودي بالطفل أحمد وبأخلاقه وذكائه وتعاونه الدائم لتيسير عمل الفريق الإغاثي.

يُذكر أن فريق الإغاثة السعودي باشر العمل من يوم الجمعة الماضي في المناطق المنكوبة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا يوم الاثنين الماضي، كما أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة، يوم الخميس، أن الحملة الشعبية لمتضرري الزلزال وصلت لأكثر من 145 مليون ريال، موضحاً أن فرقهم مصرة على إيصال المساعدات للمتضررين رغم العوائق.