أكد وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي أن استيراد السيارت غير مقصور على وكالات السيارات حيث يستطيع أي شخص استيراد السيارات.

وقال “القصبي” خلال مؤتمر التواصل الحكومي اليوم الإثنين أن تحديات الجائحة تسبب في ارتفاع أسعار السيارات ونقص السيارات المصدرة إلى الدول بصفة عامة وخاصة السيارات التي عليها طلب زائد.

وأشار إلى أنه تواصل شخصيا مع رؤساء الشركات لزيادة الطاقة الإنتاجية للسيارات وألزم الوكلاء بإعطاء الأولوية للأفراد .

وأشار “القصبي” إلى أن المملكة أصبحت محط أنظار العالم ووجهة عالمية في كل المجالات السياسية والاقتصادية والتقنية والثقافية والرياضية.

وأضاف أن المملكة حققت أعلى اقتصاد نمو بين دول مجموعة العشرين كما حققت المرتبة الأولى عالميا في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية.

واختتم “القصبي” قائلاً : يحق لي الفخر كمواطن قبل أن أكون مسؤول بمما حققه وطننا من قفزات تحولية سؤيعة ونوعية في كافة المجالات .

فيديو | وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي: استيراد السيارت غير مقصور على وكالات السيارات.. وتحديات الجائحة تسبب في ارتفاع أسعارها#مؤتمر_التواصل_الحكومي#الإخبارية pic.twitter.com/xOQ2OzDenh — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 13, 2023

فيديو | وزير الإعلام المكلف: المملكة أصبحت محط أنظار العالم ووجهة عالمية في كل المجالات السياسية والاقتصادية والتقنية والثقافية والرياضية#مؤتمر_التواصل_الحكومي#الإخبارية pic.twitter.com/IEOfMHaNJs — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 13, 2023

فيديو | وزير التجارة والإعلام المكلف: تواصلت شخصيا مع رؤساء الشركات لزيادة الطاقة الإنتاجية للسيارات.. وألزمنا الوكلاء بإعطاء الأولوية للأفراد #مؤتمر_التواصل_الحكومي#الإخبارية pic.twitter.com/cgP99N3l5P — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 13, 2023

فيديو | وزير الإعلام المكلف: المملكة حققت المرتبة الأولى عالميا في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية #مؤتمر_التواصل_الحكومي pic.twitter.com/wxNBb7eYIf — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 13, 2023

فيديو | وزير الإعلام المكلف: المملكة تحقق المركز الأول بين دول مجموعة العشرين كأعلى اقتصاد نموًا في عام 2022 #مؤتمر_التواصل_الحكومي#الإخبارية pic.twitter.com/e6OFaQlGeO — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 13, 2023