أكد وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي أن استيراد السيارت غير مقصور على وكالات السيارات حيث يستطيع أي شخص استيراد السيارات.

وقال “القصبي” خلال مؤتمر التواصل الحكومي اليوم الإثنين أن تحديات الجائحة تسبب في ارتفاع أسعار السيارات ونقص السيارات المصدرة إلى الدول بصفة عامة وخاصة السيارات التي عليها طلب زائد.

وأشار إلى أنه تواصل شخصيا مع رؤساء الشركات لزيادة الطاقة الإنتاجية للسيارات وألزم الوكلاء بإعطاء الأولوية للأفراد .

وأشار “القصبي” إلى أن المملكة أصبحت محط أنظار العالم ووجهة عالمية في كل المجالات السياسية والاقتصادية والتقنية والثقافية والرياضية.

وأضاف أن المملكة حققت أعلى اقتصاد نمو بين دول مجموعة العشرين كما حققت المرتبة الأولى عالميا في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية.

واختتم “القصبي” قائلاً : يحق لي الفخر كمواطن قبل أن أكون مسؤول بمما حققه وطننا من قفزات تحولية سؤيعة ونوعية في كافة المجالات .

 