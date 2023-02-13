قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، إن وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وجه بتخصيص أراض بمساحة 100 مليون متر مربع لمدينة الرياض وبعض المدن التي تشهد كثافة سكانية وارتفاع في أسعار العقارات.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل مع البنك المركزي على سياسات نقدية تسهم في تخفيف أثر ارتفاع هوامش التمويل العقاري خصوصا فيما يتعلق بشراء المسكن الأول.

وأضاف، خلال كلمته في مؤتمر التواصل الحكومي، أن الوزارة تمكنت من خدمة أكثر من مليون و 400 ألف أسرة خلال الأعوام الأربعة الماضية وهذا الرقم يتجاوز أعداد الأسر المستفيدة خلال 40 عامًا مضت.

وأكد أن بناء بيئة إسكانية مستدامة يتم عن طريق 4 محاور رئيسية هي سياسة التمويل والدعم السكني، وسياسةدعم العرض، وسياسة تطوير الخدمات، وسياسة تطوير الأنظمة والتشريعات.

وأشاد بانضمام ضاحية الفرسان والمرحلة الثانية من ضاحية خزام بمدينة الرياض إلى الضواحي السكنية التي تطورها الوطنية للإسكان،مشيرا إلى أن حديقة ضاحية خزام تعد ثاني أكبر حديقة في مدينة الدمام.

ونوه بأن إطلاق الحافلات في الرياض سيكون في شهر مارس المقبل، مضيفا أن ذلك سيساهم في تخفيف الازدحام.

فيديو | وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان: خلال أقل من شهر.. إطلاق الحافلات في الرياض لتخفيف الازدحام #مؤتمر_التواصل_الحكومي#الإخبارية pic.twitter.com/OprdTLxhyO — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 13, 2023

فيديو | وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان: بناء بيئة إسكانية مستدامة يتم عن طريق 4 محاور رئيسية#مؤتمر_التواصل_الحكومي#الإخبارية pic.twitter.com/3smnqTOdWD — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 13, 2023

فيديو | وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان: نعمل مع البنك المركزي على سياسات نقدية تسهم في تخفيف أثر ارتفاع هوامش التمويل#مؤتمر_التواصل_الحكومي#الإخبارية pic.twitter.com/5WNqG0MJHt — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 13, 2023