قال وزير التجارة والإعلام المكلف ماجد القصبي أن السوق يحكم أسعار المنتجات والتجارة تدعم المنتج الوطني لمساعدته على التوسع.

وأضاف أن التجارة لا تريد أن يكون هناك ممارسات غير عادلة أو تخل بالتنافس التجاري ، ولذلك تم تكثيف الرقابة ووضع قنوات للإبلاغ عن أي مشكلات.

وتابع خلال مؤتمر التواصل الحكومي أن وزارة التجارة أقرضت أكثر من 95 مليار ريال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وارتفع عدد المنشآت بنسبة 35% خلال عام فقط .

فيديو | وزير التجارة والإعلام المكلف: السوق يحكم أسعار المنتجات وندعم المنتج الوطني لنساعدته على التوسع#مؤتمر_التواصل_الحكومي#الإخبارية pic.twitter.com/bKZIe9XKug — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 13, 2023