هنأ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض , نادي الهلال بمناسبة تحقيق المركز الثاني في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال سموه في برقية لرئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل “يسرنا تهنئتكم وأعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي النادي من لاعبين وجهاز فني وإداري بمناسبة تحقيق الفريق المركز الثاني في بطولة كأس العالم للأندية”.

وأكد أن جهود النادي الأبرز في الاستفادة القصوى مما قدمته القيادة الحكيمة من دعم كبير للأندية الرياضية وتهيئة جميع الإمكانيات لتحقيق هذا المستوى والإنجاز الكبير.