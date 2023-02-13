قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، إن نسبة تعثر المقترضين لتملك السكن أقل من 0.5% التي تعتبر من أخفض النسب في العالم.

وأضاف، خلال كلمته في مؤتمر التواصل الحكومي، أن جهات التمويلية حريصة على ألا يكون هناك تعثر، مضيفا أن برنامج الدعم الذي تقدمه الوزارة تحقق أقل نسبة في التعثر.

وأكد أن هذا مؤشر على أن هناك انضباط والتزام من قبل المقترضين على التسديد.