شهدت فريق غلاسكو رينجرز وضيفه باتريك ثيستل في مسابقة كأس إسكتلندا لكرة القدم والتي انتهت بفوز الأول 3 – 2 ، واقعة مثيرة للجدل.

وتلقى لاعب فريق غلاسكو رينجرز، مالك تيلمان، إصابة في الدقيقة 70، ليخرج لاعبو الفريق الضيف الكرة خارج أرضية الملعب لعلاج لاعب الخصم.

وعند استئناف اللعب في الدقيقة 71، نفذ أحد لاعبي نادي باتريك ثيستل رمية التماس إلى زميل بجانبه، قبل أن يخطف مالك تيلمان نفسه الكرة من لاعب الخصم ويضعها في الشباك، مما أثار غضب الضيوف ودخول لاعبي الفريقين في مشاجرة.

وطلب الإنجليزي مايكل بيل المدير الفني لفريق غلاسكو رينجرز، من لاعبيه السماح لنادي باتريك ثيستل بتسجيل هدف التعديل عند الدقيقة 74 عن طريق اللاعب سكوت تيفوني، في لفتة لاقت استحسانا كبيرا، وتقدير من مدرب الخصم الذي ذهب لمصافحته.