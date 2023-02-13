تُوفي حارس المرمى البلجيكي آرني إسبيل، أثناء مشاركته مع وينكل سبورت بيز

وانهار اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا فجأة بعد فترة وجيزة من إنقاذ ركلة جزاء في مباراة.

وأقيمت المباراة على أرض ملعب النادي في سينت إلويس فينكل، مقاطعة فلاندرز الغربية.