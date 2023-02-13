ثمن فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الدعم الذي تلقته مصر من المملكة والإمارات والكويت، مؤكداً أن بلاده نجت عقب الأحداث التي لحقت بها بعد ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، بفضل دعم الدول الثلاث.

وقال الرئيس السيسي خلال جلسة حوارية بعنوان “تسريع التنمية والحوكمة”، اليوم الإثنين، على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات، المنعقدة بدبي: “اللي أنا بأكده هنا، أن لولا وقوف الأشقاء في الإمارات والسعودية والكويت، مكنتش مصر وقفت تاني”.

وأشار الرئيس المصري، إلى أنه طلب من الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، خلال لقاء بينهما أمس، زيادة الدعم الموجه إلى سوريا بعد الزلزال الأخير.