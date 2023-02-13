كشفت الإعلامي الرياضي محمد البكيري، أن نادي الاتحاد سيشارك في البطولة العربية للأندية في نسختها المقبلة.

وقال البكيري: “مصادرنا تؤكد، بطل النسخة الماضية ووصيفه أي الاتحاد والرجاء المغربي سيشاركان في البطولة المقبلة التي تحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع وهو اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- “.

يذكر أن الاتحاد العربي لكرة القدم، أعلن تغيير اسم البطولة العربية للأندية في نسختها المقبلة، وأطلق اسم كأس الملك بن سلمان للأندية على نسخة 2023، مشيرا إلى أن النسخة المقبلة ستنطلق قريبا ولكن دون تحديد الموعد الرسمي.