أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تعيين الفنلندية روزا لابي سيبالا مدربة للمنتخب الأول للسيدات، خلفًا للألمانية مونيكا ستاب.

وبدأت روزا مسيرتها الكروية مع فريق هلسنكي ونجحت معه في الفوز بثمان بطولات للدوري، وخمسة كؤوس خلال 13 عامًا، قبل أن تنتقل إلى رويال أندرلخت البلجيكي، ومنه إلى الولايات المتحدة حيث لعبت في نادي ميامي جلايدرز، قبل أن تنهي مسيرتها مع إي سي ميلان الإيطالي، حيث قررت اعتزال اللعب موسم 2005.

وبعد اعتزالها اتجهت للتدريب حيث عملت مع عدد من الفرق الفنلندية، إضافة إلى عملها محاضرة للدورات التدريبية المعتمدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كما عملت مدربة لمنتخب فنلندا تحت 23 عامًا، وفريق هونكا في الدوري الفنلندي الممتاز، إضافة إلى توليها منصب مساعدة مدرب المنتخب الفنلندي الأول، كما حصلت على رخصة التدريب PRO من الاتحاد الأوروبي.