فرضت إدارة السلامة والصحة المهنية في الولايات المتحدة غرامة على مصنع شوكولاته “مارس ريغلي” في بنسلفانيا بعد سقوط عاملين اثنين في وعاء خلط الشوكولاتة وتعريض حياتهما للخطر.

وتم تغريم مصنع “مارس” في مدينة إليزابيثتاون بأكثر من 14500 دولار من قبل إدارة السلامة والصحة المهنية بحسب شبكة “بي بي سي” البريطانية.

وفي تفاصيل الحادثة التي وقعت في شهر يونيو 2022 ووصفت بالخطيرة، سقط عاملين اثنين لا يعملون بدوام كامل في وعاء الشوكولاته، وقام المصنع حينها بحفر قاع الوعاء الكبير من أجل إفراغه وإخراجهما.

وتم نقل العاملين عبر طائرة مروحية بعد عملية الإنقاذ التي تمت بمساعدة 20 رجلا.