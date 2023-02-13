قال سامر الجطيلي، مدير إدارة الموارد في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إنه يمكن للراغبين في التطوع أن يسجل في المنصة الإلكترونية التي أطلقها المركز قبل عامين.

وأكد أن هناك أكثر من 380 ألف متطوع على الأرض في تركيا الآن، مضيفا أنه يمنع الدخول للأراضي السورية باعتبارها غير آمنة تماما على الأفراد وتشكل خطرا على حياتهم، لذلك فأن المركز يتعامل مع المنظمات لها مصداقية في إيصال المساعدات، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج سيدتي المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأضاف أن الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لمساعدة المضارين من الزلزال استفاد من التنسيق بين المركز والجهات التركية.

د.سامر الجطيلي – مدير إدارة الموارد في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية: الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين وسمو ولي العهد لمساعدة المضارين من الزلزال استفاد من التنسيق بين المركز والجهات التركية@KSRelief#حملة_إغاثة_سوريا_وتركيا#السعودية_تساند_سوريا_وتركيا pic.twitter.com/HJ7GL8CWM4 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 13, 2023

د.سامر الجطيلي : مركزالملك سلمان للإغاثة أطلق منصة إلكترونية يمكن من خلالها للمتطوعين التسجيل للمشاركة في الجهود التطوعية.. ولدينا أكثر من 380 ألف متطوع على الأرض في تركيا الآن @KSRelief#حملة_إغاثة_سوريا_وتركيا#السعودية_تساند_سوريا_وتركيا#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/x8PbAiMnpv — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 13, 2023