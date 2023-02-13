أصدر رئيس كوريا الشمالية قراراً بمنع النساء من تسمية أنفسهن بنفس اسم ابنته «Ju Ae» ، وفقاً لصحيفة بيزنس إنسايدر .

وتضمن القرار أيضاً أنه يجب على كل أنثى تحمل هذا الاسم الذهاب لمكتب تسجيل الأسماء وتغييره، حيث لا تستطيع أي عائلة من الآن- بعد صدور القرار- إطلاق هذا الاسم على أي مولود جديد .

وأكدت وسائل إعلام كورية، أن الحكومة تجبر الأشخاص، على تغيير اسمهم ، كجزء من جهود النظام لتكريم الفتاة الصغيرة، التي يُفترض أنها تبلغ من العمر حوالي 10 سنوات، ومن المتوقع أن تكون الزعيم القادم للبلاد.