أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة استجابت لأزمة الزلزال من خلال إرسال فرق المساعدات والإغاثة إلى كل من سوريا وتركيا وندعو الجميع إلى تقديم المساعدة.

وقال وزير الخارجية من الضروري أن تصل المساعدات إلى جميع أنحاء تركيا وسوريا ويجب علينا التأكد من رفع المعاناة الإنسانية والعبء الإنساني الذي يقع على الشعب السوري.