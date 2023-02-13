صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، الاثنين، بأنه “ليس هناك أي مؤشر على أنشطة لكائنات فضائية”، وذلك بعدما أسقط الجيش الأمريكي مجموعة من الأجسام الطائرة في الأيام الأخيرة.

وقالت كارين جان بيار: “أعلم بأن هناك أسئلة وقلقا حول هذا الموضوع، ولكن ليس هناك أي مؤشر على وجود كائنات فضائية أو أنشطة لكائنات فضائية مع عمليات الإسقاط الأخيرة”، مؤكدة أنه كان “من المهم” أن يجيب البيت الأبيض في هذا الشأن.

وكانت الولايات المتحدة أسقطت ثلاثة أجسام طائرة لم تحدد هويتها فوق أراضيها وكندا في الأيام الأخيرة.