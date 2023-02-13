أعلن البنك المركزي السعودي الترخيص لشركة تمويل جديدة في نشاط التمويل الاستهلاكي المُصغَّر، وهي: شركة فيول للتمويل.

وتأتي هذه الخطوة، انطلاقًا من دور البنك المركزي السعودي الداعم لتمكين قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة تمويلية جديدة لتعزيز ودعم القطاع.

كما تسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة التي تحقق قيمة مضافة في قطاع التمويل، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال الالتزام بما يصدره البنك المركزي من متطلبات رقابية وإشرافية تتعلق بحوكمة الشركات وإدارة المخاطر والالتزام وحماية العملاء.